Mercato - PSG : Le clan Neymar répond coup de pression d'Al-Khelaïfi

Publié le 22 juin 2022 à 23h15 par Dan Marciano

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à mettre la pression sur Neymar lors de ses différents entretiens. Dans des propos rapportés par L'Equipe, son entourage a commenté les propos du président parisien. Annoncé ces derniers heures à la Juventus, Newcastle ou au FC Barcelone, le joueur n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été.

Nasser Al-Khelaïfi est de retour à Paris. Après une nouvelle saison décevante en Ligue des champions, le président du PSG a annoncé du changement. Luis Campos devrait diriger le secteur sportif, tandis que Christophe Galtier devrait s'installer sur le banc comme l'avait annoncé le 10Sport.com depuis plusieurs jours. Mais avec quels éléments ? Le dirigeant souhaite avant tout des joueurs de football, qui se battent pour l'équipe. Alors que Neymar a été critiqué en raison de ses retards à l'entraînements et de son hygiène de vie, Al-Khelaïfi a tenu à faire passer un message. « J'attends de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Pour la saison prochaine, l'objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu'on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat » a confié le président du PSG, visant Neymar.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met une énorme pression sur Neymar... et annonce une vague de départs https://t.co/JZIv0cdbw7 pic.twitter.com/inx2VaxUoq — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

« Il ne compte pas quitter la capitale »