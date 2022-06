Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur l’offre du Qatar pour le transfert de Skriniar

Publié le 22 juin 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Milan Skriniar est sans contestation possible la priorité estivale absolue de Luis Campos pour la défense centrale du PSG. Néanmoins, les spéculations concernant une offre de transfert refusée par l’Inter seraient erronées puisque Paris n’aurait pas dégainé une seule offre au club nerazzurri pour le Slovaque à ce stade du mercato.

Seulement engagé envers l’Inter jusqu’en juin 2023, Milan Skriniar aurait de fortes chances de quitter la Lombardie avant la clôture du mercato estival. D’autant plus que Luis Campos, conseiller football du PSG, ferait de l’international slovaque de 27 ans sa priorité absolue pour renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain pendant cette intersaison. Que ce soit Le Parisien , RMC Sport , L’Équipe ou Foot Mercato , tous se sont accordés à dire que Campos ne jurerait que par Skriniar dans ce secteur de jeu pour cet été. Néanmoins, les efforts effectués par le PSG jusqu’ici auraient été vains selon la Corriere dello Sport. D’après le quotidien transalpin, le Paris Saint-Germain aurait vu son offre de transfert avoisinant les 60M€ être repoussée par le comité de direction de l’Inter. Pour la simple et bonne raison que les dirigeants nerazzurri réclameraient un montant compris entre 70 et 80M€ pour laisser filer Milan Skriniar cet été à une année de l’expiration de son contrat. Néanmoins, la vérité serait tout autre concernant l’offensive du PSG pour Milan Skriniar.

Transferts - PSG : Lewandowski, Skriniar… Campos va affoler le mercato https://t.co/kxWEVAN8iX pic.twitter.com/zhkbU72kMf — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Le PSG n’a pas encore soumis d’offre à l’Inter pour Skriniar, mais…