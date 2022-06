Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos est déjà bouillant sur le mercato

Publié le 22 juin 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Récemment nommé conseiller football du PSG, Luis Campos s'active sérieusement pour renforcer l'effectif parisien, à commencer par le milieu de terrain. C'est effectivement la grande priorité du club parisien qui cherche à densifier ce secteur de jeu afin d'épauler Marco Verratti. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà et des transferts sont bien engagés.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait s'activer sur le marché des transferts afin de complétement régénérer l'effectif du club de la capitale. Dans cette optique, l'organigramme parisien a été remodelé puisque Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et a été remplacé par Luis Campos dont l'intitulé exact du poste est conseiller football. Et ce n'est pas tout puisqu'Antero Henrique épaulera son compatriote dans un rôle qui consistera essentiellement à vendre des joueurs. Il ne manque plus qu'à régler la question de l'entraîneur qui ne sera plus Mauricio Pochettino bien que son contrat court jusqu'en juin 2023. Un coach qui ne sera pas Zinedine Zidane comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, tout laisse penser que Christophe Galtier arrivera sur le banc du PSG très prochainement. Il sera ensuite question de mercato.

🔥EXCLU @le10sport : Le PSG pense à Andrey Santos (Vasco de Gama) !▶️ Milieu de terrain, 18 ans▶️ Le Barça est dessus▶️ Après Vitinha (bouclé) et Renato Sanches (en cours) , Luis Campos veut une 3e recrue au milieu#MercatoPSGhttps://t.co/MiCfToW8Bz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 21, 2022

Campos s'active pour renforcer le milieu de terrain du PSG

Dans cette optique, une priorité est clairement affichée, à savoir une refonte totale du milieu de terrain. Hormis Marco Verratti, aucun joueur ne sera retenu dans ce secteur de jeu. Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Leandro Paredes voire Danilo Pereira sont tous sur le départ. Et Luis Campos travaille donc pour renforcer l'entrejeu du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le nouveau dirigeant du PSG a entamé des démarches auprès de l'entourage de Renato Sanches. Un joueur que Luis Campos connaît bien pour l'avoir recruté au LOSC en 2019, il avait alors évolué sous les ordres d'un certain Christophe Galtier. Autre transfert bien engagé, celui de Vitinha. Selon nos informations, l'arrivée du milieu de terrain du FC Porto est même acté pour 40M€, soit le montant de sa clause libératoire. Enfin, le10sport.com vous a également dévoilé le nom d'une troisième piste dans le cœur du jeu à savoir Andrey Santos, milieu de terrain très prometteur de Vasco de Gama. Le jeune brésilien de 18 ans est d'ailleurs très convoité sur le marché, notamment par le FC Barcelone ou encore le Genoa et Everton. Cela démontre donc que Luis Campos ne chôme pas sur le marché des transferts. Et quelques jours après sa nomination, il avance très sérieusement pour former le nouvel effectif du PSG.