Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Lewandowski, Skriniar… Campos va affoler le mercato

Publié le 22 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Nommé conseiller football du PSG depuis une dizaine de jours, Luis Campos est très actif en coulisses puisqu'il cherche à très rapidement faire évoluer le projet parisien. Dans cette optique, il a déjà plusieurs idées bien en tête à commencer pas le schéma tactique à utiliser, et par conséquent les joueurs à recruter pour évoluer dans ce système. Néanmoins, rien ne se décantera avant l'arrivée du nouveau coach, qui sera probablement Christophe Galtier.

Arrivé au PSG pour remplacer Leonardo, Luis Campos aura « la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine ». Le nouveau conseiller football du PSG ne cachait d'ailleurs pas sa joie d'être nommé à ce poste : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club ». Néanmoins, Luis Campos est conscient de la tâche qui l'attend et s'est déjà mis au travail afin de réaliser son plan au PSG.

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit un appel du pied pour ce gros transfert https://t.co/tBzBmoSUy1 pic.twitter.com/IodgHXjkks — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

Campos a un plan bien précis en tête