Mercato - PSG : Salaire, transfert... Tous les chiffres de l’opération Skriniar

Publié le 21 juin 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Milan Skriniar pourrait bien être la première recrue de l’été au Paris Saint-Germain. A un an de la fin de son contrat avec l’Inter, il est selon nos informations le grand objectif de Luis Campos, qui lorgne également Sven Botman. Son arrivée pourrait se boucler entre 60 et 70M€ et du côté de Milan on semble croire qu’un transfert ne tiendrait plus qu’à quelques détails.

C’est devenu une véritable référence en Serie A et la saison prochaine, il pourrait se faire un nom en Ligue 1. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs européens, Milan Skriniar se rapproche tout doucement du Paris Saint-Germain. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il est la grande priorité de Luis Campos et tout pourrait évoluer très vite, puisque du côté de l’Inter on ne semble pas opposé à son départ. Bien au contraire, puisque le club milanais a besoin d’argent et pour le moment elle ne peut pas faire le moindre mouvement sur le mercato, alors même qu’un retour de Romelu Lukaku est discuté en coulisses. Cela ne veut toutefois pas dire que Skriniar sera bradé, puisque même s’il ne lui reste qu’un an de contrat l’Inter souhaiterait tirer le maximum d’argent d’un éventuel transfert au PSG. A noter que parallèlement à cette piste Campos travaillerait également avec son ancien club du LOSC pour Sven Botman, qu’il était parti chercher lui-même à l’Ajax Amsterdam en 2020 et qui a été l’un des piliers du titre de Champion de France... sous les ordres d’un certain Christophe Galtier !

Un salaire de 7M€ par an pour Skriniar

Ce mardi, Sky Sport Italia a annoncé que le PSG serait disposé à aller jusqu’à 60M€ pour Milan Skriniar. Mais est-ce suffisant ? Pas pour TMW , qui assure que l’Inter voudrait toujours atteindre les 70M€, convaincant les Parisiens d’insérer plusieurs bonus dans les négociations. Cela avait réussi l’été dernier avec Achraf Hakimi, qui avait quitté un Inter fraichement intronisé Champion d’Italie pour découvrir Paris et la France. Pour le Slovaque, un contrat semble déjà l’attendre au PSG puisqu’il deviendrait l’un des défenseurs les mieux payés de Ligue 1. Avec ses 7M€ par an il resterait toutefois loin derrière les 10M€ de celui qui pourrait être son futur capitaine, Marquinhos.

