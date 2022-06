Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout va s’accélérer pour Milan Skriniar

Publié le 21 juin 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Champions d’Italie en 2021 avec l’Inter, Milan Skriniar est la piste principale du Paris Saint-Germain, qui lorgne également Sven Botman du LOSC. En Italie on parle ce mardi d’un possible transfert à 60M€ et les négociations pourraient bien passer à la vitesse supérieure, puisque du côté de Milan on aimerait récupérer cette somme le plus rapidement possible.

La première recrue de l’ère Campos ça pourrait bien être lui. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Serie A, Milan Skriniar est courtisé par le Paris Saint-Germain depuis quelques jours, avec un départ qui semble possible. Son contrat se termine en effet en juin 2023 et l’Inter fait face à de gros problèmes de bilan, avec l’obligation de vendre chaque année au moins un gros nom de l’effectif. L’année dernière ce sont Romelu Luakaku et Achraf Hakimi qui sont partis et qui ont apporté 185M€ dans les caisses du club. Cette fois-ci, le sacrifié pourrait donc être Skriniar et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il est devenu la grande priorité de Luis Campos, qui observe également son ancien protégé Sven Botman. Ce mardi, une nouvelle offre du PSG est annoncée par les médias transalpins et tout porte à croire que ce dossier pourrait rentrer dans le vif au cours des prochains jours.

Le PSG prêt à aller jusqu’à 60M€

D’après les informations de Sky Sport Italia , l’Inter travaillerait actuellement sur de nombreuses ventes et Milan Skriniar serait le gros sujet du moment. Gianluca Di Marzio explique que le Paris Saint-Germain serait désormais seul en course, puisqu’il n’y aurait plus vraiment d’échanges entre l’Inter et d’autres clubs de Premier League. Après une première offre de 50M€ une relance serait toujours attendue et elle pourrait bientôt arriver, puisque le PSG serait disposé aller jusqu’à 60M€. Les Nerazzurri rêveraient toujours d’encaisser au moins 70M€, mais le temps ne devrait vraisemblablement pas jouer en leur faveur.

L’Inter a besoin d’argent... et vite !