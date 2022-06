Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier débarque avec des renforts dans ses valises

Publié le 21 juin 2022 à 9h30 par La rédaction

Alors que l’arrivée de Christophe Galtier n’a pas encore été officiellement bouclée, il ne semble plus y avoir de doute sur son arrivée. Le tacticien français serait même en train de préparer le staff qu’il emmènera dans la capitale. Certains de ses adjoints à Nice devraient le suivre, et Luis Campos aurait également des pistes en tête.

Si le Paris Saint-Germain compte apporter plusieurs modifications à son effectif lors du mercato estival, l’organigramme ne sera pas épargné. Les grandes manœuvres ont déjà commencé avec le licenciement de Leonardo, ainsi que les arrivées de Luis Campos et Antero Henrique, et cela va continuer avec le changement d’entraineur. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino vit effectivement ses derniers instants au sein du club de la capitale, et sera prochainement remercié. L’élimination dès les 8èmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid aurait été l’élément qui a scellé son avenir, et son successeur est recherché. Longtemps annoncé comme le favori pour prendre ce poste, Zinedine Zidane n’arrivera finalement pas, et ce serait Christophe Galtier qui devrait remplacer l’Argentin. Il ne reste désormais plus qu’à trouver un terrain d’entente avec l’OGC Nice, qui réclame 10M€ pour laisser partir son tacticien. Malgré tout, si ce dossier n’est pas encore bouclé, l’homme de 55 ans aurait déjà une idée de son staff.

Mercato - PSG : Zidane recale le Qatar, le vestiaire est anéanti https://t.co/9n6xa3wacd pic.twitter.com/MJ6ZptiKuD — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 21, 2022

Certains adjoints de Nice vont le suivre

Christophe Galtier ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain sans son fidèle adjoint. En effet, selon les informations de L’Equipe , Thierry Oleksiak, qui l’a épaulé à l’AS Saint-Etienne (2015-2017), mais également au LOSC (2018-2021) et à l’OGC Nice (2021-2022), fera lui aussi le voyage vers la capitale. A 60 ans, celui-ci devrait occuper un rôle de consultant tactique, tout en étant présent lors des séances d’entrainement. Cependant, le tacticien français compte bien emmener un autre élément de son staff actuel. Arrivé sur la Côte d’Azur l’été dernier, Isidre Ramon Madir débarquera également au PSG, afin de devenir le nouvel adjoint en charge de l’analyse vidéo. Prochainement libre de tout contrat, Jorge Maciel pourrait quant à lui quitter Lille pour rejoindre Galtier à Paris. Toutefois, Luis Campos aura également un impact sur le staff.

Mercato - PSG : La porte est déjà ouverte pour le retour de Moussa Diaby https://t.co/9MFvuWSNdL pic.twitter.com/9OJNlmR8yA — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 21, 2022

Des choix dictés par Campos

Luis Campos, récemment intronisé comme nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, aura également son mot à dire sur le staff de Christophe Galtier. Les deux hommes seraient déjà en contact, et le tacticien français serait à l’écoute du Portugais, qui devrait confier les rênes de la préparation sportive à Pedro Gomez Piqueras, qui était au LOSC entre 2018 et 2019, et a donc connu le natif de Marseille. Associé à Sebastiano Pochettino dans ce secteur, Nicolas Mayer devrait quant à lui changer de poste afin de s’occuper du département performance du club de la capitale. Du côté des entraineurs des gardiens, Gianluca Spinelli, devenu la doublure de Toni Martinez devrait redevenir le numéro 1 dans la hiérarchie au cours des prochaines semaines.