Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Les stars sont prévenues sur la méthode Galtier

Publié le 21 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Christophe Galtier apparaît désormais comme le grandissime favori pour venir succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les méthodes de l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC sont décryptées par un attaquant qui le connaît particulièrement bien : Max-Alain Gradel.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a refusé le poste d’entraîneur du PSG cet été malgré son statut de priorité absolue du Qatar, et c’est donc Christophe Galtier qui s’apprête à venir reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale. Un choix amorcé par Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du PSG, qui connaît très bien Galtier pour avoir collaboré à ses côtés au LOSC par le passé. Et alors que certains critiques fusent déjà sur la capacité de l’entraîneur français à tenir un vestiaire composé de stars telles que Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le discours de ses anciens protégés est clair à ce sujet.

Max-Alain Gradel, qui a été dirigé par Christophe Galtier à l’ASSE entre 2011 et 2015, lâche ses vérités dans les colonnes de L’EQUIPE sur les méthodes du futur entraîneur du PSG : « Il est très bon dans la gestion des hommes car il est sincère, il pense beaucoup au groupe et sait gérer les ego. Il sait comment parler à un jeune et à un cadre devant le groupe. Il savait nous donner de la confiance, il prend en considération les petits détails, notamment la famille, il prend des nouvelles ». Et à ceux qui estiment que Galtier serait dans l’incapacité de gérer des stars au PSG, Gradel leur annonce la couleur : « Je peux vous dire, c'est quelqu'un avec un fort caractère, si tu fais pas comme lui veut, c'est simple...De ce côté, je ne me fais aucun souci. La seule problématique qui peut l'empêcher d'atteindre l'objectif, c'est qu'au-dessus on lui dise que tel ou tel est intouchable », estime l’attaquant ivoirien.

