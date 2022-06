Mercato : Barcelone, PSG... Réunion au sommet pour Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Pisté par le PSG, Robert Lewandowski se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. L’attaquant du Bayern Munich aurait eu une réunion à Majorque, mercredi dernier, avec Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois, et Pini Zahavi, son agent. Dans son esprit, rien n’aurait changé : le Polonais veut partir.

Le PSG compte bien réaliser un mercato de haute voltige. Après avoir recruté plusieurs joueurs gratuitement l’été dernier, le club de la capitale est prêt à investir. L’une des pistes de Luis Campos est Robert Lewandowski. Après sept saisons au Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaite quitter l’Allemagne et découvrir un nouveau championnat. Néanmoins, le FC Barcelone semble avoir un avantage dans ce dossier.

News #Lewandowski: Last Wednesday there was a meeting between him, Zahavi & Salihamidzic at Mallorca. It was important for Hasan two speak with them personally. Lewy still wants to leave. Barcelona wants to increase their first offer. @SkySportDE @Sky_Marc #TransferUpdate 🟨🇵🇱