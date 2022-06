Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est interpellé pour le transfert de Skriniar

Publié le 22 juin 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

Pour la saison prochaine, le PSG voudrait compter sur un nouveau défenseur central dans son effectif. Le club de la capitale penserait donc à s’attacher les services de Milan Skriniar, qui pourrait bien quitter l’Inter cet été pour des raisons économiques. La formation italienne attendrait d’ailleurs que le champion de France se manifeste de nouveau pour l’international slovaque.

Cet été, le PSG s’est déjà fixé quelques objectifs à atteindre sur ce mercato. Le club de la capitale aimerait totalement reconstruire son milieu de terrain avec trois nouveaux joueurs, mais aussi recruter un défenseur central pour apporter de la concurrence à Marquinhos et Presnel Kimpembe. Dans cette optique, Luis Campos scruterait le marché des transferts et se serait particulièrement rapproché de Milan Skriniar ces derniers temps. Titulaire à l’Inter, le Slovaque est l’un des meilleurs à son poste en Serie A. Alors que son contrat expire en juin 2023, le joueur de 30 ans représenterait une bonne affaire et le nouveau conseiller sportif parisien pourrait en profiter. Mais malgré une durée de contrat aussi courte, l’Inter ne compterait pas vraiment brader son défenseur.

L’Inter attend une relance du PSG pour Skriniar