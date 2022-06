Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur cette énorme opération autour de Neymar

Publié le 22 juin 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Neymar ne fait clairement plus l’unanimité au PSG. Le Brésilien est même poussé vers la sortie, reste cependant à trouver preneur ce qui n’est pas une mince affaire. Dernièrement, il avait alors été question que Neymar avait été proposé à la Juventus. De l’autre côté des Alpes, on a souhaité apporter des précisions à ce sujet.

Un an après avoir prolongé Neymar, le PSG ne dirait aujourd’hui pas non pour s’en séparer. En effet, le Brésilien ne serait plus en odeur de sainteté chez les champions de France. Depuis plusieurs semaines, il est expliqué que le Qatar ouvrirait la porte à un transfert de Neymar cet été. Interrogé sur le numéro 10 du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué : « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées ».

Neymar à la Juventus ?