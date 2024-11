Transferts : Il doit quitter le PSG ! Le gros conseil lâché en plein direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Clairement pas dans les petits papiers de Luis Enrique, Randal Kolo Muani joue très peu avec le PSG depuis le début de la saison. Une situation qui suscite de nombreuses questions concernant l’avenir de l’international français. Partira ? Ne partira pas ? Si Kolo Muani semble vouloir rester, certains le poussent à faire ses valises.

Un an et demi après avoir rejoint le PSG, Randal Kolo Muani est au coeur de nombreuses rumeurs à l’approche du mercato hivernal. Mais alors qu’il est question d’un possible départ du club de la capitale en janvier, Kolo Muani assurait pour Téléfoot : « Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même ».

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Je l’encourage même au mercato d’hiver à partir »

Rester au PSG est-il pour autant le bon choix pour Randal Kolo Muani ? Jérôme Rothen en doute. En ce mercredi, sur RMC, l’ancien Parisien a conseillé le joueur de Luis Enrique, l’incitant à s’en aller en janvier : « Kolo Muani, il ne donne pas satisfaction, et moi je l’encourage même au mercato d’hiver à partir ».

« Il faut qu’il parte »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Randal Kolo Muani reçoit comme conseil de quitter le PSG cet hiver. En effet, dernièrement, Bixente Lizarazu avait déjà lâché à propos du buteur parisien : « Il n’a pas la carte avec Luis Enrique. C’est sa deuxième saison. Pour moi, c’est très simple, il faut qu’il parte, il faut qu’il trouve un entraîneur qui va lui donner cette confiance parce que ça fait trop longtemps qu’il est dans cette instabilité ».