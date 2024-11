Affaire de la sextape : Valbuena règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a neuf ans, l'équipe de France était secouée par l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Impliqué dans ce scandale, Karim Benzema avait été éloigné de la sélection tricolore. Quant à l'ancien de l'OM, il est passé par des moments difficiles avant de relever la tête. Aujourd'hui en Grèce, il a accepté de revenir sur cet épisode.

Aujourd’hui en Grèce, Mathieu Valbuena s’est reconstruit loin des lumières. Il y a neuf ans, alors qu’il figurait comme l’un des hommes de base de Didier Deschamps, l’ailier était secoué par ce que l’on a appelé l’affaire de la sextape. Valbuena était d’autant plus touché que l’un de ses coéquipiers, Karim Benzema, avait été cité dans ce scandale. Le procès avait mené à la condamnation de l’ancien buteur, qui avait renoncé à faire appel.

« J'ai souvent pleuré »

Remis de cette affaire, Valbuena a accepté de revenir sur cet épisode au cours d’un entretien accordé à Free Foot. « Cette histoire de la sextape, pour moi, aujourd’hui, elle est derrière. Je suis tranquille envers moi-même. Je suis très apaisé. J’en veux à personne. J’ai fait mon action, j’ai été jusqu’au bout. Après c’est vrai qu’en France, on peut souvent te mettre dans une case et te ressortir toujours ces choses négatives qui peuvent entacher ta carrière. Au lieu de voir les positives que j’ai pu faire à Lyon ou à Marseille, on va toujours remettre cette affaire là, qui a été bien évidemment très dure, même si on peut penser que je suis fort mentalement. Je le suis, mais j’ai souvent pleuré tout seul et j’ai été dès fois triste » a déclaré l’ancien joueur de l’OM et de l’OL.

Valbuena a sorti la tête de l'eau

Si Valbuena est parvenu à tenir debout, c’est grâce à sa famille, mais aussi au football. « Mais le foot a toujours repris le dessus. Aller jouer au foot, m’entraîner, m’a permis de m’évader de mes problèmes et de pouvoir passer au-dessus. Et on ne sort jamais de ces problèmes seul. J’avais ma famille, j’ai eu mes parents, ma soeur, mon ex-femme » a-t-il déclaré.