Deschamps - Benzema : «En colère», Valbuena se lâche sur l’affaire de la sextape

Aujourd'hui en Grèce, lui où il a retrouvé une tranquillité et un relatif anonymat, Mathieu Valbuena s'apprête à vivre les dernières émotions d'une carrière bien remplie. L'ailier revient de loin. Autrefois intouchable en équipe de France, l'ancien joueur de l'OM avait vécu « le pire moment de sa carrière » en 2015, au moment de l'affaire de la sextape. Il est revenu sur cette polémique.

L’affaire de la sextape dévoilée en 2015 avait secoué l’équipe de France et portait un coup fatal à la carrière internationale de Mathieu Valbuena. L’ancien de l’OM n’avait pas pris part à l’Euro 2016 en raison de cette polémique, qui avait également touché Karim Benzema.

Valbuena a tourné la page

L'ancien membre du Real Madrid avait été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France et avait renoncé à faire appel. Depuis, Valbuena a tourné la page. Aujourd’hui à Athènes, le « petit vélo » est en paix avec lui-même. A 40 ans, il est aujourd’hui apaisé.

« Je suis en paix »

« Ç'a été le pire moment de ma carrière. Pour moi, l'équipe de France représentait tout. J'ai longtemps été en colère. Aujourd'hui, je n'en veux plus à personne. Je suis en paix. J'ai croisé Didier (Deschamps) il n'y a pas si longtemps. On a parlé football, de plein de choses, il était très content de me voir » a confié Valbuena lors d’un entretien accordé à France Football.