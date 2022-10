Foot - Real Madrid

Benzema Ballon d’Or, même Valbuena valide !

Publié le 21 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Malgré les tensions entre les deux joueurs, Mathieu Valbuena s'incline devant le Ballon d'Or de Karim Benzema qu'il juge totalement mérité. L'ancien joueur de l'OM met donc de côté les histoires passées avec l'attaquant du Real Madrid afin de reconnaître qu'il a réalisé une magnifique saison.

Lundi soir, Karim Benzema est devenu le premier Ballon d'Or français depuis 1998 et le sacre de Zinedine Zidane, devenu champion du monde quelques mois plus tôt. L'attaquant du Real Madrid devient également le cinquième tricolore à remporter ce trophée après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et donc Zinedine Zidane. Il faut dire que l'ancien Lyonnais a réalisé une saison fantastique, portant le Real Madrid vers le titre en Liga, mais surtout en Ligue des champions avec des triplés contre le PSG et Chelsea. C'est donc un Ballon d'Or incontestable.

Qatar 2022 - Équipe de France : Benzema et Mbappé intouchables, qui avec eux ? https://t.co/Uq2SFf2A4Y pic.twitter.com/VPqWRWVUcc — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

«Dans la vie il faut être honnête»

A tel point que même Mathieu Valbuena validé ! Dans une interview accordée à 90Football , l'ancien joueur de l'OM mais de côté ses différends avec Karim Benzema, marqués par l'affaire de la sextape, afin de reconnaître que ce Ballon d'Or est amplement mérité. « Je suis content pour lui car il le mérite. Dans la vie il faut être honnête. J'ai toujours su différencier le football de l'extra-football. Il a fait une saison extraordinaire, quand tu joues dans un club comme le Real Madrid depuis tant d'années, et que tu es performant, ce ne serait pas objectif de ma part de dire qu'il ne mérite pas », assure-t-il avant de poursuivre.

«La seule chose que je peux dire c'est que c'est mérité»