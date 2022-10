Foot - Real Madrid

Real Madrid : Bleus, Deschamps... Les vérités de Zidane sur les polémiques avec Benzema

Publié le 18 octobre 2022 à 15h30

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Karim Benzema a soulevé son tout premier Ballon d'Or. Mais avant de remporter le Graal, le buteur du Real Madrid a vécu de terribles moments au cours de sa carrière, et lors de sa longue absence en équipe de France à cause de l'affaire de la sextape. Des épisodes difficiles évoqués par Zinedine Zidane.

A 34 ans, Karim Benzema est devenu le Ballon d'Or le plus âgé de l'Histoire du football. Et s'il affichait un grand sourire ce lundi soir lors de la 66ème cérémonie au Théâtre du Châtelet, le capitaine et numéro 9 du Real Madrid n'a pas toujours vécu des moments joyeux lors de sa carrière de footballeur, loin de là.

Real Madrid : Après le Ballon d'Or, Benzema interpelle Deschamps pour le Qatar https://t.co/OufAP4I0pb pic.twitter.com/Wt9zDuS0Te — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

«Je sais que sa longue absence en bleu l'a touché»

En effet, Karim Benzema revient de très loin. Impliqué dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant français a été mis au placard par Didier Deschamps pendant plus de cinq ans, avant de faire son retour lors du dernier Euro. Et c'est grâce à sa saison 2021-2022 XXL en club et en équipe nationale que Karim Benzema a pu remporter son tout premier Ballon d'Or.

«On fait tous des erreurs»

Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe , Zinedine Zidane - qui a offert son premier Ballon d'Or à Karim Benzema - s'est enflammé pour son sacre. Par la même occasion, le Ballon d'Or 98 en a profité pour revenir sur la descente aux enfers de son compatriote français. « Il a été vraiment fidèle. Je sais que sa longue absence en bleu l'a touché, il avait très envie de retrouver l'équipe de France et en même temps, à l'époque, il était serein, il se disait : je vais bosser et j'espère un jour pouvoir de nouveau porter ce maillot », a affirmé Zinedine Zidane, avant d'en remettre une couche.

«Il a répondu aux critiques d'une très belle manière»