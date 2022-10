Foot - PSG

PSG/Real Madrid : Mbappé interpelle Benzema après son Ballon d’Or

Publié le 17 octobre 2022 à 23h45

Présent au théâtre du Châtelet ce lundi soir pour la 66e édition du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a assisté au sacre de son compatriote Karim Benzema. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant du PSG n’a pas manqué de féliciter le joueur du Real Madrid, devenu le cinquième Français de l’histoire à remporter le Graal.

C’est désormais acté ! À 34 ans, Karim Benzema a été élu ce lundi soir Ballon d’Or après sa saison flamboyante avec le Real Madrid. La victoire de l’international français n’est pas une surprise tant ce dernier a surclassé la concurrence, en remportant la Liga et la Ligue des champions avec son club. Une grande fierté pour le joueur formé à l’OL.

« C'est le Ballon d'or du peuple »

« C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus , a confié Karim Benzema sur la scène. Je remercie ma famille car on est soudés et tous ensemble. C'est le Ballon d'or du peuple! »



La story de Mbappe, qui félicite Karim Benzema. 🇫🇷 🏆 pic.twitter.com/dffdXsCJwh — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 17, 2022

« Féliciations frérot, Mérité »