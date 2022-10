Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi, Mbappé... L'image forte face aux polémiques

Publié le 17 octobre 2022 à 15h45

Arthur Montagne

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé entretiendraient une relation compliquée ces dernières semaines, le PSG a diffusé une vidéo sur laquelle on aperçoit les deux hommes s'élancer après la victoire contre l'OM (1-0).

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est confronté à de nombreuses polémiques. Et sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi serait largement affectée. Et pour cause, l'attaquant du PSG reprocherait à son président de ne pas avoir tenu ses promesses au sujet du projet vendu lors des négociations pour une prolongation de contrat. Et les révélations de Mediapart , selon lesquelles le PSG aurait fait appel à une armée de faux comptes Twitter pour discréditer Kylian Mbappé, entre autres, n'a évidemment rien arrangé.

Mbappé-Al-Khelaïfi, la réconciliation ?

Dans ce climat tendu, le PSG recevait l'OM dimanche soir et s'est imposé au Parc des Princes (1-0). Après la rencontre, le club de la capitale a diffusé une vidée sur Instagram sur laquelle on aperçoit notamment Nasser Al-Khelaïfi féliciter Kylian Mbappé en l'enlaçant au moment du retour aux vestiaires. Un moyen de faire taire les critiques ?

