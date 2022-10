Foot - Real Madrid

Real Madrid : «Le Ballon d’Or du peuple» ? Benzema s’explique après sa sortie

Publié le 17 octobre 2022 à 23h15

Bernard Colas - Journaliste

Auteur d’une dernière saison flamboyante avec le Real Madrid, Karim Benzema a remporté le Graal ce lundi soir. Une énorme fierté pour l’international français, expliquant sur scène qu’il s’agissait du « Ballon d’Or du peuple » après avoir reçu la distinction des mains de Zinedine Zidane. Une sortie justifiée par l’attaquant de 34 ans.

Grand favori de cette 66e cérémonie, Karim Benzema a remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière ce lundi au théâtre du Châtelet. À 34 ans, l’attaquant du Real Madrid voit l’un de ses objectifs se réaliser, un moment particulier pour lui, d’autant que c’est Zinedine Zidane qui lui a remis les Graal, son idole de jeunesse.

Drop an emoji with the #ballondor hashtag on how you feel about Karim Benzema being the 2022 Ballon d'Or...Our is : 😍YOUR TURN ⤵️ pic.twitter.com/sKc78mE4rz — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

« C'est le Ballon d'or du peuple »

Sur scène, Karim Benzema n’a pas pu cacher son émotion après avoir remporté le Ballon d’Or. « C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus, a-t-il lâché. Je remercie ma famille car on est soudés et tous ensemble. C'est le Ballon d'or du peuple! » Une expression qui n’est pas passée inaperçue.

« C’est juste par rapport à d’où je viens »