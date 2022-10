Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema Ballon d’Or, Florentino Pérez affiche une énorme joie

Publié le 17 octobre 2022 à 20h45

Présent à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or, Florentino Pérez n’a pas caché sa joie à l’idée d’assister au probable sacre de Karim Benzema, grand favori après sa saison XXL avec le Real Madrid. Le président merengue n’a pas hésité à comparer l’attaquant à Zinedine Zidane et Ronaldo, anciens lauréats.

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or a lieu ce lundi soir à Paris, Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Graal après sa saison spectaculaire avec le Real Madrid. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches, le sacre du Français ne fait presque aucun doute, de quoi ravir Florentino Pérez, présent au théâtre du Châtelet.

« Nous sommes très contents d'avoir un nouveau joueur qui est très capable de gagner le Ballon d’or »

« Nous sommes très contents d'avoir un nouveau joueur qui est capable de gagner le Ballon d'or. Benzema, tout le monde sait que je suis allé à sa maison pour le chercher. Depuis 13 ans, je suis très content. C'est un mélange entre Zidane et Ronaldo de Nazario », a confié le président du Real Madrid au micro de la chaîne L’Équipe .

Zidane croise les doigts pour Benzema