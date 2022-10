Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema reçoit un soutien inattendu à l'OM

Publié le 15 octobre 2022 à 13h45

Arnaud De Kanel

Le verdict approche pour Karim Benzema. L'attaquant français pourrait être récompensé de sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid en remportant le Ballon d'Or et succéder ainsi à Lionel Messi. Depuis plusieurs semaines, certains joueurs montent au créneau et plaident en sa faveur afin qu'il soulève la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Il a même reçu du soutien en provenance de l'OM.

Karim Benzema pourrait encore plus entrer dans l'histoire du football en remportant le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. A ce sujet, des personnalités du milieu n'hésitent pas à prendre position en sa faveur comme à l'OM où Pau Lopez estime que le Nueve mérite amplement cette distinction.

«Personne ne le mérite plus que lui»

Désormais, Karim Benzema force le respect et l'admiration dans toute la France. A l'OM, grand rival de son club formateur lyonnais, on estime qu'il serait légitime que Benzema remporte le Ballon d'Or. « Benzema a fait une saison extraordinaire, personne ne mérite le ballon d'or plus que lui », a confié le portier Pau Lopez en conférence de presse.

Benzema très vite fixé

La réponse est attendue ce lundi 17 octobre pour Karim Benzema, date de la cérémonie de remise du trophée du Ballon d'Or. Le rendez-vous est pris pour l'attaquant du Real Madrid.