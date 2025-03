Craquage de Longoria : L’OM sèchement taclé en Ligue 1 !

Axel Cornic

Les évènements qui se sont déroulés en marge de la rencontre en l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille, pourraient marquer un tournant dans la saison de Ligue 1. Car la pression est à son maximum et tous les yeux seront désormais tournés sur Stéphanie Frappart, qui arbitrera le prochain match marseillais ce dimanche, contre le FC Nantes.

Et maintenant ? Une semaine s’est écoulée depuis la rencontre face à l’AJ Auxerre qui a lancé une polémique incroyable autour de l’OM. Elle s’est d’ailleurs terminée sur une lourde sanction pas très surprenante pour Pablo Longoria, que l’on ne reverra plus au bord d’un terrain de Ligue 1 au moins jusqu’à septembre prochain. Mais la saison continue et les Marseillais vont accueillir ce dimanche le FC Nantes au stade Vélodrome, pour la 24e journée du Championnat.

« Quand on a dépassé les bornes comme ç'a été le cas, on s'attend derrière à ce que le calme revienne »

Présent en conférence de presse, Antoine Kombouaré n’a pas pu échapper aux questions concernant l’attention toute particulière portée à l’arbitrage de cette rencontre. « On fait abstraction de tout ça, des soucis que l'OM rencontre avec l'arbitrage, on a surtout à rester concentrés sur notre match, qu'on fasse un grand match. Forcément, quand on a dépassé les bornes comme ç'a été le cas, on s'attend derrière à ce que le calme revienne, qu'on laisse les arbitres fassent leur travail » a confié le coach du FC Nantes, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche.

« C'est le problème de l'OM et de l'arbitrage, pas du nôtre »

« C'est clair que les gens vont observer comment Mme Frappart va arbitrer, mais nous, on a juste à faire notre match, à jouer contre l'OM, mettre l'engagement qu'il faut, et faire confiance à son arbitrage » a poursuivi Kombouaré, prennant la défense de Stéphanie Frappart, qui sera au sifflet de cette rencontre. « On a des arbitres professionnels, qui travaillent dans différents contextes et savent gérer et elle sera prête, je n'ai pas de doute là-dessus, comme M. Stinat prêt à arbitrer aussitôt après ce qui s'est passé. C'est le problème de l'OM et de l'arbitrage, pas du nôtre »