Real Madrid : Benzema reçoit un énorme message pour le Ballon d'Or

Publié le 15 octobre 2022 à 07h00

Amadou Diawara

Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle, Karim Benzema est le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or lors de la 66ème cérémonie de ce lundi au Théâtre du Châtelet de Paris. Interrogé sur les chances du buteur français de remporter le Graal, Federico Valverde a lâché toutes ses vérités.

Lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema marchait sur l'eau. Alors qu'il a enchainé les performances XXL, le buteur français de 34 ans a permis au Real Madrid de remporter la Liga, mais surtout la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il est le grandissime favori pour soulever le Ballon d'Or lors de la 66ème cérémonie prévue ce lundi au Théâtre du Châtelet de Paris.

«En tant que capitaine, il nous aide tous»

Lors d'un entretien accordé à #Vamos sur Movistar + , Federico Valverde a été interrogé sur le possible sacre de Karim Benzema. Et le milieu de terrain du Real Madrid a tenu à faire passer un gros message à son coéquipier français. « Karim Benzema et le Ballon d'Or ? Il est motivé. Je le connais depuis quelques années et il est le même tous les jours : concentré sur le fait de continuer à gagner, de marquer des buts et de remporter des titres. Des objectifs personnels, mais aussi pour l'équipe » , a confié l'international uruguayen, avant d'en rajouter une couche.

«J'espère qu'il obtiendra ce prix qu'il désire tant»