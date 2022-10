Foot - PSG

PSG : Des tensions entre Mbappé et Benzema avant le Ballon d'Or ? La réponse

Publié le 13 octobre 2022 à 13h15

Amadou Diawara

Alors que Karim Benzema devrait soulever son premier Ballon d'Or ce lundi au Théâtre du Châtelet de Paris, Kylian Mbappé ne devrait pas être présent sur place. En effet, le numéro 7 du PSG hésiterait à participer à la cérémonie. Toutefois, il n'existerait aucune tension entre Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle, Karim Benzema serait sur le point de soulever son premier Ballon d'Or. En effet, le buteur du Real Madrid est le grand favori pour remporter le Graal ce lundi lors de la 66ème cérémonie au Théâtre du Châtelet de Paris.

Transferts - PSG : Après le mercato, une fissure entre Neymar, Messi et Mbappé ? https://t.co/7IFbX01JCZ pic.twitter.com/NxEIomVQoI — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Mbappé et Benzema «s'apprécient et se respectent»

Alors qu'il serait devancé par Karim Benzema au classement du Ballon d'Or, Kylian Mbappé pourrait ne pas assister à la cérémonie, et ce, même si elle a lieu à Paris. D'après Le Parisien , le numéro 7 du PSG hésiterait à faire le déplacement et se laisse désirer depuis plusieurs jours. Toutefois, il n'y aurait aucun problème à noter entre Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Mbappé ne conteste pas le prochain Ballon d'Or de Benzema