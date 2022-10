Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, le feuilleton Kylian Mbappé divise

Publié le 13 octobre 2022 à 10h00

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions ces derniers temps. Que ce soit en raison de son positionnement à la pointe de l’attaque du PSG et plus récemment de ses envies d’ailleurs, l’attaquant parisien agacerait en interne de par son attitude avec le groupe, mais surtout en raison de son statut acquis après sa prolongation et que certains déploreraient.

Lundi, par le biais de l’émission l’ After Foot diffusée sur les ondes de RMC , Daniel Riolo laissait entendre qu’en raison des multiples promesses faites à son égard, mais non respectées par le PSG, Kylian Mbappé ne cacherait plus son désir d’aller voir ailleurs et ce, potentiellement dès le mercato hivernal. Une tendance qui a été confirmée par divers médias dans la journée de mardi. Ce feuilleton a pris une telle ampleur que Luis Campos, le conseiller football du PSG, en personne n’a eu d’autre choix que d’éteindre les flammes au micro de Canal+ mardi soir en assurant que Mbappé n’avait jamais fait part d’une quelconque volonté de quitter le PSG.

A Paris, on ne comprend pas l’attitude de Mbappé

Cependant, cette bombe lâchée dans la presse concernant les supposées envies d’ailleurs de Kylian Mbappé ne laisserait pas indifférente en interne. D’après L’Equipe , les salariés et membres du PSG étaient nombreux à accueillir avec réjouissance la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au printemps dernier. Cependant, le temps est passé et le vent de satisfaction serait en train de tourner en coulisse. Les interrogations fuseraient concernant la situation et la question que beaucoup se poseraient serait la suivante : comment ce joueur qui aurait reçu « carte blanche » sur tout, étant le mieux payé de l’histoire du football français, peut songer si rapidement à tout plaquer.

Un jour, Mbappé arrive tout sourire à l’entraînement, «le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne»

Et ces interrogations seraient renforcées par l’étrange attitude de Kylian Mbappé qui se serait détériorée depuis sa prolongation. Si bien qu’un malaise se ressentirait lors de certains entraînements d’après un intime du Camp des Loges. « Un jour, il arrive au Camp des Loges, tout sourire, blague et salue tout le monde, et le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne. Et c’est comme ça depuis le début de saison. On ne sait jamais à quel saint se vouer ». Ambiance…