Mercato - PSG : Un transfert à 200M€ en préparation pour Kylian Mbappé ?

Publié le 13 octobre 2022 à 09h00

Pierrick Levallet

En plein malaise depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé aurait pris une décision radicale. Comme révélé par la presse espagnole, l’international tricolore aurait réclamé son transfert du PSG. Quelques prétendants, comme Liverpool, se tiendraient à l’affût. D’ailleurs, les Reds seraient nettement en mesure de s’offrir l’attaquant de 23 ans. De quoi inquiéter le PSG.

Ce mardi, la presse espagnole a lâché une véritable bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Mécontent de sa situation au PSG et vivant en plein malaise depuis plusieurs semaines, l’attaquant de 23 ans aurait réclamé son transfert et voudrait qu’il ait lieu dès que possible. La presse française a d’ailleurs confirmé l’information quelques heures plus tard. Toutefois, la direction parisienne ne se verrait pas lâcher Kylian Mbappé cet hiver. Un départ lors du prochain mercato estival pourrait en revanche être envisageable, à condition qu’une offre satisfaisante tombe. Bien que refroidi par son échec de cet été, le Real Madrid se tiendrait à l’affût. Mais un autre prétendant auraient les armes nécessaires pour convaincre le PSG.

Liverpool prêt à lâcher plus de 200M€ pour Mbappé ?

Dans un entretien accordé à MARCA , Kieran Maguire a expliqué que Liverpool pourrait être en mesure de s’attacher les services de Kylian Mbappé pour une somme colossale : « Liverpool pourrait sûrement acheter Mbappé pour plus de 200M€, en le signant pour un contrat de cinq ans et en lui versant un salaire élevé. » Le professeur et responsable du site Price of Football poursuit en affirmant que Liverpool pourrait même sortir gagnant de l’histoire avec la vente de Kylian Mbappé quelques années plus tard : « De plus, s'ils le vendaient alors qu'il lui reste deux ans de contrat, ils récupéreraient une grande partie de l'indemnité de transfert. »

Les Reds en ont les moyens