Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le Real Madrid, un cador jette l’éponge pour Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait une nouvelle fois des siennes. D’après divers médias, l’attaquant du PSG cultiverait le désir de claquer la porte du club parisien. Cependant, après avoir été trompé au printemps dernier, le Real Madrid ne serait plus dans le coup et Manchester City adopterait la même position que le champion d’Europe.

Pendant toute la saison dernière, il a été question d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Mais finalement, en lui proposant un joli salaire et surtout, un projet sportif qui lui a particulièrement plu, Mbappé s’est laissé séduire par une prolongation de contrat au PSG qu’il a signé jusqu’en juin 2025. Cependant, Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire part de son mécontentement concernant le mercato estival du Paris Saint-Germain en faisant subtilement savoir qu’il occupe un rôle de pivot qui aurait dû être tenu par une recrue telle que Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca. De plus, l’échec du PSG d’attirer Zinedine Zidane aurait agacé le Français selon Relevo .

Mercato - PSG : Kylian Mbappé plombé par Haaland pour son avenir ? https://t.co/PXAfOS3kyT pic.twitter.com/4K3Z8UNN3c — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Le Real Madrid ne veut plus entendre parler de Mbappé

Au point de demander un bon de sortie dès cet hiver ou dans le pire des cas pour le mercato estival de 2023. C’est en effet la tendance qui circule dans la presse depuis deux jours à présent. Mais pour aller où ? Après avoir été trompé par le clan Kylian Mbappé à la dernière intersaison, le Real Madrid aurait pris la décision de tourner définitivement la page Mbappé selon la presse espagnole. D’ailleurs, la concentration du Real Madrid serait focalisée sur le dossier Erling Braut Haaland pour l’été 2024 pour remplacer Karim Benzema une fois qu’il sera arrivé au terme de son contrat qui n’a pas encore été officiellement prolongé.

Manchester City ferme sa porte