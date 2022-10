Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack explose en Ligue 1, Campos tente un transfert

Publié le 12 octobre 2022 à 18h45

Arthur Montagne

Habitué à dénicher de grands talents, Luis Campos poursuit sa stratégie au PSG et ne serait donc pas passé à côté de l'éclosion de Désiré Doué, qui brille au Stade Rennais depuis le début de la saison. Sous contrat jusqu'en 2024, le jeune milieu de terrain est donc dans le viseur du PSG.

Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos est réputé pour son talent à dénicher de grands espoirs. Cet été, le dirigeant portugais a ainsi attiré Vitinha ou encore Hugo Ekitke cet été à Paris, mais il ne compte pas s'arrêter là. En effet, Luis Campos apprécierait grandement le profil de Désiré Doué.

Mercato - PSG : Après sa bombe, Mbappé impliqué dans un nouveau scandale à Paris ? https://t.co/WK7uEagdlb pic.twitter.com/MOvvruNhdI — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Désiré Doué très apprécié par Luis Campos ?

Selon les informations de Foot Mercato , le PSG serait dans le coup pour le recrutement du milieu de terrain du Stade Rennais. Âgé de 17 ans, Désiré Doué impressionne depuis le début de saison à l'image de son but ce week-end contre le FC Nantes (3-0). Et Luis Campos, qui n'a pas encore entamé de démarche concrète, serait donc à l'affût dans ce dossier.

Genesio veut le garder