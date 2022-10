Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Riolo lâche une bombe sur Campos et Al-Khelaïfi

Publié le 12 octobre 2022 à 15h30

Après avoir annoncé les envies de départ de Kylian Mbappé, Daniel Riolo a évoqué le divorce entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Seulement quelques semaines après le début de leur collaboration, les deux hommes ne se supporteraient plus. Les tensions seraient vives au sein du club parisien et des départs pourraient avoir lieu dans les prochains mois.

Au micro de RMC , Daniel Riolo a été le premier a évoqué les envies de départ de Kylian Mbappé du PSG. « Même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé » a-t-il déclaré. Une information confirmée ensuite par plusieurs médias français et espagnols. Invité de l 'After Foot , Riolo a également évoqué les tensions entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Arrivé en tant que conseiller sportif au PSG, le Portugais ne s'entendrait plus avec son président.

« Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, c'est quasiment déjà terminé »

« Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, c'est quasiment déjà terminé. Le premier ne supporte plus beaucoup le second. Il en a un petit marre, déjà. Campos, lui, il parait qu'il est là pour deux ans, avec l’objectif de tout mettre en place pour la Ligue des champions. On verra. Tout va très vite dans le football. Mais à l’heure actuelle, il y a un gros problème en interne à ce sujet, ce trio qui ne marche pas très fort » a déclaré Daniel Riolo.

« La situation au club est terrible »

En interne, la situation serait critique. Mais pas au point de se séparer de Luis Campos dans un avenir proche : « Je confirme que la situation au club est terrible. Oui, Nasser est très agacé par le comportement global de Luis Campos depuis le début, mais cela ne veut pas dire qu’il va le mettre dehors dès demain ». Selon Daniel Riolo, tout cela peut expliquer la frustration de Kylian Mbappé.

« Que Mbappé soit très énervé, ça peut s’expliquer, il en a marre »