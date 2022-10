Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Luis Campos sur son avenir

Publié le 13 octobre 2022 à 00h45

La rédaction

En lien avec les envies de départ de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait lui aussi être amené à quitter le PSG et être l'un des dommages collatéraux du feuilleton autour de l'attaquant français. Et malgré ce contexte explosif, le dirigeant portugais a mis les choses au clair au sujet de son avenir dans la capitale.

Mardi, quelques heures avant la rencontre face au Benfica en Ligue des Champions, une bombe était lâchée révélant que Kylian Mbappé avait décidé de quitter le PSG dès janvier prochain. Alors que le feuilleton est désormais relancé, un autre nom pourrait suivre l’international français.

Mercato - PSG : Le successeur de Galtier déjà trouvé par le Qatar ? https://t.co/JG4Ukoe67z pic.twitter.com/2ZG8FnQbn7 — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Luis Campos sur le départ avec Mbappé ?

En effet, à en croire les informations du Parisien et de Foot Mercato , Luis Campos envisagerait lui aussi de quitter le PSG si Kylian Mbappé s’apprêtait à partir lors du prochain mercato. Interrogé à ce sujet ce mardi, le conseiller sportif a voulu remettre les choses au clair.

« Nous sommes très contents d'être ici »