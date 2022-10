Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce que le Qatar doit faire pour convaincre Mbappé de rester

Publié le 12 octobre 2022 à 19h30

Hugo Chirossel

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle ces dernières heures. Seulement cinq mois après avoir prolongé son contrat au PSG, l’international français envisagerait déjà de s’en aller. Déçu du mercato et de son positionnement sur le terrain, l’attaquant de 23 ans pourrait donc claquer la porte, à moins que les Parisiens parviennent une nouvelle fois à le convaincre de rester.

Alors que le Paris Saint-Germain affrontait Benfica mardi soir en Ligue des champions, la préparation de cette rencontre a été perturbée par le nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Alors qu’il avait décidé de prolonger en fin de saison dernière, l’attaquant du PSG aurait de nouveau des envies d’ailleurs. L’international français en veut à son club de ne pas avoir respecté ses engagements, promis au moment de la reconduction de son contrat. Comme l’a confirmé son entourage à la Cadena Cope , c’est bien son positionnement dans le système de Christophe Galtier qui pose problème.

Le recrutement d’un attaquant

L’entraîneur du PSG et Luis Campos l’ont souvent répété : ils voulaient recruter un attaquant capable d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé cet été. Est-ce que l’arrivée de ce fameux joueur en janvier, voir l’été prochain, pourrait suffire à le convaincre de rester ? Peut-être, mais cela poserait un nouveau problème. Car, à l’heure actuelle, il est difficile de voir comment un nouvel attaquant pourrait être intégré dans le onze de Christophe Galtier. Ce dernier a déjà dû trouver un système capable de faire cohabiter Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, tout en essayant de ne pas trop impacter l’équilibre défensif de l’équipe. Si le natif de Bondy veut un partenaire d’attaque sur lequel il peut s’appuyer, comme cela est le cas avec Karim Benzema ou Olivier Giroud en équipe de France, il faudrait alors que l’Argentin ou le Brésilien démarre sur le banc.

Un départ de Neymar inévitable ?

Difficile d’imaginer Christophe Galtier mettre Lionel Messi ou Neymar de côté, ce qui pose de nouveau la question de l’avenir du second nommé au PSG. Comme l’indique Marca , Luis Campos aurait reçu des offres le concernant l’été dernier, mais le Brésilien aurait refusé de s’en aller. Sur les antennes de RMC , le conseiller sportif parisien confiait que « nous avons fait l’erreur par le passé de recruter deux joueurs au même poste sur le même marché. Le mercato n’est pas bon parce qu’il nous manque des joueurs à des postes clés et parce que nous avons des joueurs qui se chevauchent à d’autres postes », en faisant référence à Kylian Mbappé et Neymar. Le départ de ce dernier, ajouté à l’arrivée d’un attaquant capable d’accompagner le Français sur le front de l’attaque, pourrait donc être une solution.

Lui donner le brassard de capitaine ?