Mercato - PSG : La mise au point du clan Mbappé après la bombe

Publié le 12 octobre 2022 à 14h45

Thibault Morlain

Ces dernières heures, ça s'enflamme à propos de Kylian Mbappé. En effet, quelques mois après sa prolongation avec le PSG, le joueur de Christophe Galtier envisagerait de partir en janvier, se sentant trahi par la direction parisienne. De quoi alors provoquer un énorme tremblement de terre sur le mercato, mais dans le clan Mbappé, on a tenu à apporter certaines précisions.

Ce mardi, le match de Ligue des Champions du PSG a été éclipsé par le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, c'est reparti pour un tour puisque le Français aurait réclamé son départ pour le mois de janvier. Mbappé se sentirait trahi par la direction du PSG, qui n'a pas tenu les promesses annoncées au moment de sa prolongation de contrat.

Une colère qui existe mais temporaire

Partira ? Ne partira pas ? Le feuilleton Kylian Mbappé est donc reparti pour un tour. Mais ce mercredi, l'entourage du joueur du PSG a souhaité calmer l'engouement autour de ce dossier. Contacté par la Cadena Cope , le clan Mbappé a d'abord confirmé la colère du natif de Bondy contre le PSG, tout en précisant que ce qui était dit était exagéré. Il a également été expliqué que cette colère n'était que temporaire.

Un poste qui fait débat

En ce qui concerne cette colère de Kylian Mbappé, ses proches ont confirmé également que cela était à cause de son positionnement. En l'absence d'un pivot, le numéro 7 doit occuper ce rôle. A côté de cela, il voit Neymar et Lionel Messi rayonner et se sent ainsi flouer dans l'histoire...