Mercato - PSG : Mbappé veut partir, ces terribles révélations sur Neymar

Publié le 12 octobre 2022 à 09h30

Amadou Diawara

Malgré une prolongation à la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé voudrait à tout prix claquer la porte du PSG au mois de janvier. Alors que sa direction n'aurait pas tenu ses promesses, le numéro 7 parisien serait déterminé à changer de club. Et sa relation plus que dégradée avec Neymar y serait pour beaucoup.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé avait le choix entre prolonger son contrat avec le PSG et rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Malgré un accord de principe pour migrer vers le Santiago Bernabeu - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le crack de 23 ans a finalement opté pour un renouvellement de bail à Paris. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé regretterait amèrement son choix.

Le Qatar a essayé de vendre Neymar, sans succès

Ce lundi, Daniel Riolo a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, le journaliste de RMC Sport a révélé que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG dès que possible. « Même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé » . Autant d'informations confirmées par la presse espagnole et française. D'ailleurs, Le Parisien a fait un point sur l'avenir de Kylian Mbappé, et son départ pourrait être provoqué par Neymar.

Neymar est persuadé que Mbappé a réclamé son départ

Comme l'a indiqué Le Parisien , le Qatar aurait prévu de se débarrasser de Neymar lors du dernier mercato estival. Toutefois, les hautes sphères du PSG n'ont pas réussi à lui trouver un point de chute. Et cet échec aurait provoqué des tensions entre Kylian Mbappé et Neymar.

Les tensions entre Neymar et Mbappé bloquent Galtier