Mercato - PSG : Galtier, Campos... Mbappé à l'origine d'une catastrophe à Paris ?

Publié le 12 octobre 2022 à 08h30

Arthur Montagne

Après avoir animé les rumeurs sur le mercato pendant de nombreuses semaines, Kylian Mbappé avait finalement mis fin à son feuilleton en prolongeant son contrat au PSG jusqu'en 2024, avec une saison supplémentaire en option. Mais l'attaquant français aurait finalement décidé de partir cet hiver. Dans la foulée, Luis Campos et Christophe Galtier pourraient l'imiter.

En mai dernier, le Parc des Princes exulté en voyant Kylian Mbappé présenter un maillot floqué 2025, confirmant ainsi la prolongation de l'attaquant français, longtemps annoncé proche de signer au Real Madrid. Le Qatar aurait sorti le grand jeu pour convaincre son numéro 7, en lui garantissant une révolution en interne. Mais visiblement, le PSG n'a pas tenu ses promesses ce qui irriterait passablement Kylian Mbappé qui souhaiterait déjà quitter le club de la capitale, dès le mercato d'hiver.

Campos et Galtier pourraient suivre Mbappé

La bombe a été lâchée ce mardi pas différents médias. Agacé par sa situation, Kylian Mbappé aurait réclamé son départ du PSG. Et cela pourrait avoir d'énormes conséquences. En effet, selon les informations du Parisien , Luis Campos, très proche de la famille Mbappé à qui il doit son arrivée dans l'organigramme du club, ne resterait pas en poste en cas de départ du champion du monde 2018. Et ce n'est pas tout. Christophe Galtier pourrait lui partir dans la foulée de Kylian Mbappé. Il faut dire que le technicien français est le choix de Luis Campos avec lequel il forme un binôme solide. Par conséquent, sans Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait partir, et sans Luis Campos, Christophe Galtier aurait du mal à rester en poste au PSG.

