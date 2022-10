Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La mère de Mbappé peut tout gagner sur le mercato

Publié le 12 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Lassé des promesses supposément non tenues du PSG, Kylian Mbappé pourrait prendre la grande décision de claquer la porte du Paris Saint-Germain à l’intersaison. Et Fayza Lamari, mère de l’attaquant français, pourrait voir son fils arborer la tunique de l’équipe qu’elle supporte : Liverpool.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé se présentait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi afin d’annoncer sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025. Cependant, estimant que le club de la capitale n’a pas tenu ses promesses sur le marché des transferts et au niveau de son propre rôle, Kylian Mbappé songerait sérieusement à quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver après le Mondial.

Le Real Madrid passerait son tour

Pour enfin rejoindre le Real Madrid ? En Espagne, il a été annoncé à plusieurs reprises ces dernières semaines que la piste chaude qu’était Kylian Mbappé cet été, n’en serait plus une. À présent, le club merengue se concentrerait sur le recrutement à terme d’Erling Braut Haaland. Place… à Liverpool ?

La mère de Mbappé, supportrice de Liverpool

Dans la foulée de sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé avait une interview à The Daily Telegraph au cours de laquelle il expliquait que sa mère Fayza Lamari était une fan de Liverpool. « Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devriez lui demander ! C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Je les ai rencontrés lorsque j'étais encore à Monaco. C'est un grand club ».

