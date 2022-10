Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout savoir sur le retour de Xavi Simons au PSG

Publié le 12 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons a donc quitté le PSG. Arrivé au terme de son contrat, le Néerlandais n'a pas voulu prolonger, préférant s'engager directement avec le PSV. Il n'empêche que l'histoire entre le PSG et Xavi Simons pourrait ne pas être terminée. En effet, dès l'été 2023, l'ancien du FC Barcelone pourrait faire son grand retour dans la capitale française.

Habitué à voir partir ses plus grands talents, le PSG a été secoué par le départ de Xavi Simons à l'intersaison. Ce n'était pourtant pas prévu. Arrivant au terme de son contrat, le Néerlandais devait prolonger avec le club de la capitale puis être prêté au PSV Eindhoven. Il n'y a finalement pas eu de prolongation, ni de prêt. En effet, Xavi Simons est parti libre du PSG pour s'engager directement avec le PSV Eindhoven où il brille depuis le début de la saison.

Le PSG a une clause de rachat

Mais voilà que la flamme pourrait rapidement se raviver entre le PSG et Xavi Simons. En effet, à peine le Néerlandais parti, il a été question d'une clause de rachat pour le club de la capitale afin de faire revenir le désormais joueur du PSV Eindhoven. Une clause aujourd'hui confirmée. Et c'est le club néerlandais qui l'a d'ailleurs annoncé. Marcel Brands, directeur du football du PSV Eindhoven, a confirmé l'existence de clause permettant au PSG de faire revenir Xavi Simons.



Fabrizio Romano a lui apporté une autre précision à propos de cette clause, révélation que c'était Luis Campos qui serait à l'initiative de celle-ci. C'est le conseiller sportif du PSG qui l'aurait négociée avec le PSV, souhaitant garder ainsi le main sur Xavi Simons.

C'est 12M€ pour le PSG ?

Il est donc possible que l'on revoit Xavi Simons au PSG dès l'été 2023. Mais pour cela, le club de la capitale devra alors sortir le chéquier. Quel est donc le montant de clause de rachat ? La réponse a été donnée par Rik Elfrink, journaliste néerlandais. Ainsi, le prix à payer pour Xavi Simons serait de l'ordre de 10-12M€. Mais le dernier mot reviendra au milieu offensif, qui décidera ou non s'il veut revenir à Paris. Rendez-vous donc l'été prochain pour en savoir plus sur ce feuilleton...