Mercato - PSG : Le grand retour de Xavi Simons prend forme

Publié le 10 octobre 2022 à 16h00

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG n'a pas réussi à conserver Xavi Simons, qui est parti libre vers le PSV Eindhoven où il a paraphé un contrat jusqu'en 2027. Et alors qu'il enchaîne les bonnes prestations en Eredivisie, le jeune néerlandais pourrait bien faire son retour à Paris. Et pour cause, le club de la capitale disposerait d'une clause pour le rapatrier.

Peu utilisé par Mauricio Pochettino, Xavi Simons a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et s'est donc engagé avec le PSV Eindhoven où il a signé un bail jusqu'en 2027. Et au sein du club néerlandais, l'ancien talent de La Masia impressionne depuis le début de la saison puisqu'il a déjà inscrit 8 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues, sans oublier ses quatre passes décisives. Mais un retour au PSG n'est absolument pas à écarter l'été prochain.

Le PSG aurait une clause à 12M€

En effet, lors de la présentation des résultats financiers du PSV Eindhoven, Marcel Brands, directeur du football du club, a confirmé l'existence d'une clause permettant au PSG de rapatrier Xavi Simons. Et le journaliste néerlandais, Rik Elfrink, a dévoilé les conditions pour que cette clause soir levée. Le PSG aurait ainsi l'opportunité de rapatrier son ancien joueur pour une somme comprise entre 10 et 12M€ l'été prochain. Cette clause ne s'appliquerait d'ailleurs qu'au PSG, aucun autre club ne disposerait de cette clause. Néanmoins, le PSV Eindhoven, qui a fait signer un contrat jusqu'en 2027 à Xavi Simons, aimerait le conserver plus d'une saison.

