Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle annonce sur le transfert de Xavi Simons

Publié le 2 août 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Cet été, Xavi Simons a finalement quitté le PSG alors qu’il était arrivé au terme de son contrat. Le Néerlandais a alors filé aux Pays-Bas, s’engageant avec le PSV Eindhoven. Désormais, Xavi Simons évolue ainsi sous les ordres de Ruud Van Nistelrooy et ce dernier s’est exprimé sur l’arrivée du crack néerlandais au sein de son effectif.

Pendant de très longues semaines, le dossier Xavi Simons a fait parler au PSG. En effet, le Néerlandais arrivait au terme de son contrat et l’objectif était de le faire prolonger. Cela semblait d’ailleurs être la tendance. Il était question d’un nouveau contrat pour Xavi Simons qui partirait ensuite en prêt au PSV Eindhoven. L’ancien du FC Barcelone n’a finalement pas prolongé au PSG et s’est directement engagé jusqu’en 2027 avec le club néerlandais.

« J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement »

« Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle », avait d’ailleurs confié Xavi Simons après son départ.

« On le voulait depuis longtemps »