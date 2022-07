Mercato - PSG : Xavi Simons s’enflamme après son départ du PSG

Foot - Mercato - PSG

Le Paris Saint-Germain a perdu un grand espoir. En manque de temps de jeu dans la capitale, Xavi Simons a décidé de ne pas prolonger son contrat, et de s’engager avec le PSV Eindhoven. Le Néerlandais a pu disputer son premier match à domicile, en préparation, et se montre heureux de l’accueil qu’il a reçu.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons n’a jamais réussi à s’imposer. Celui-ci n’a pu disputer que quelques bouts de matchs, et n’est apparu qu’à 11 reprises sous le maillot du club de la capitale. En fin de contrat, le Néerlandais de 19 ans a alors décidé de prendre son envol, et de s’engager en faveur du PSV Eindhoven.

Parti au PSV Eindhoven afin d’avoir plus de temps de jeu, Xavi Simons a pu faire ses débuts lors des matchs de préparation. S’il n’a pas participé à la rencontre face au Cercle Bruges, il a bien été de la partie durant la défaire (4-0) face à l’Arminia Bielefeld, en Allemagne. Toutefois, le Néerlandais a cette fois-ci joué devant ses supporters, au Philips Stadion, lors d’une nouvelle déroute (2-1), contre Villarreal, où il aura cependant su peser, lui qui a délivré une passe décisive pour Luuk de Jong. Un match pour lequel Simons a été bien accueilli.

Great atmosphere today at my first game at home! Thank you for welcoming me the way you did! 🏟️🦁 pic.twitter.com/vdwCm4mhcT