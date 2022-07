Foot - Mercato

Mercato : Indésirable, Cristiano Ronaldo se fait tailler pour son transfert

Publié le 17 juillet 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo vit une première partie de mercato compliquée puisque ses supposées envies de départ ne se concrétisent pas. Recalé par plusieurs clubs qu’il aurait considéré comme étant des destinations prioritaires, Ronaldo a été victime d’un troll du Spartak Moscou qui a profité de cette situation pour se payer la tête de la star de Manchester United.

Quintuple Ballon d’or et véritable machine à marquer depuis son transfert au Real Madrid à l’été 2009, Cristiano Ronaldo ne semble plus avoir la cote qui fut un temps la sienne sur le marché des transferts. Ayant alors été annoncé du côté de Manchester City l’été dernier, Ronaldo a finalement quitté la Juventus pour retrouver Manchester United. Faute de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions et à la sortie d’une saison blanche, Ronaldo voudrait changer d’air et aurait dressé une short-list de potentielles destinations.

Ronaldo voit les refus se succéder

À en croire les informations de The Independent , Cristiano Ronaldo ferait de Chelsea, du PSG et du Bayern Munich ses grandes priorités en cas de départ de Manchester United. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé le 13 juillet, le cas Ronaldo n’est pas abordé en coulisse au PSG lorsque Chelsea, après une discussion entre le co-propriétaire Todd Boehly et l’entraîneur Thomas Tuchel, aurait pris la décision de ne pas donner suite à cette opération malgré des échanges avec son agent Jorge Mendes comme The Athletic le dévoilait dernièrement.

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022

Le Spartak Moscou se paye la tête de Cristiano Ronaldo