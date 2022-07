Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme mise au point d'Arteta pour William Saliba

Publié le 17 juillet 2022 à 9h30 par Pierrick Levallet

Après un prêt très concluant à l’OM la saison dernière, William Saliba a retrouvé Arsenal, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, l’international tricolore pourrait bien retrouver le club phocéen cet été s’il estime qu’il n’aura assez de temps de jeu à Londres. Mikel Arteta a néanmoins affirmé que le joueur de 21 ans avait bien sa place dans son équipe, même s’il va devoir prouver pour s’imposer.

L’été dernier, l’OM avait effectué un recrutement plutôt intéressant et qui a porté ses fruits. Parmi les recrues estivales, on pouvait compter William Saliba, prêté par Arsenal alors qu’il sortait d’un prêt de six mois à l’OGC Nice. Avec un temps de jeu important sous Jorge Sampaoli, le défenseur central a pu montrer de quoi il était capable et s’est rapidement imposé à l’OM, au point d’obtenir ses premières sélections avec l’Équipe de France de Didier Deschamps. Cependant, le prêt de William Saliba est arrivé à son terme le 30 juin dernier et depuis, il est de retour à Arsenal. Mais l’OM entendrait bien le faire revenir sur la Canebière et le joueur envisagerait un retour s’il estime qu’il n’aura pas suffisamment de temps de jeu à Londres. Mais Mikel Arteta a affirmé que le défenseur de 21 ans entrait bien dans ses plans pour la saison prochaine.

« Saliba ? Il est dans les plans »

« Saliba ? Il est dans les plans. Nous ne pouvons pas garantir une place de titulaire à quiconque dans cette équipe, vous pouvez poser cette question à n'importe qui. Ce que nous garantissons, c'est que ceux que nous voyons vraiment et dont nous pensons qu'ils vont nous amener au niveau supérieur vont jouer beaucoup de minutes » a avoué l’entraîneur d’Arsenal dans des propos rapportés par ESPN .

Arteta réclame de la constance...

« C'est un vrai talent et il a montré l'année dernière ce qu'il pouvait faire. Mais dans le football, ce qui compte, c'est ce que vous faites le lendemain - ce que tout le monde a fait il y a trois mois ou un mois, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites le lendemain et il aura l'occasion de jouer » a ensuite poursuivi Mikel Arteta.

... et salue l’honnêteté de sa relation avec Saliba

L’Espagnol a ensuite salué l’honnêteté de la relation qu’il entretient avec William Saliba : « La communication et l'honnêteté que nous avons eues entre nous ont toujours été très claires - je n'ai jamais promis de minutes. J'ai été très clair dès le début sur ce à quoi nous devions nous attendre, nous avons pris la décision d'attendre quelques mois [pour voir] si la situation pouvait changer, ce qui n'a pas été le cas et nous avons dû prendre une décision et nous avons pris la bonne décision - ces six mois où il est parti, et ensuite l'année suivante. »

« Tout le temps qu'il a passé à l'étranger a renforcé sa confiance en lui »