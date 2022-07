Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, Arsenal... La grosse sortie de William Saliba sur son avenir

Publié le 16 juillet 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Alors que l'OM continuerait d'observer sa situation, William Saliba s'est exprimé sur sa dernière année en France et sur la saison à venir. De retour à Arsenal après un prêt concluant en Ligue 1, le défenseur central n'a pas caché son envie de s'imposer sous les ordres de Mikel Arteta. Un mauvais signal envoyé à Pablo Longoria, qui espère un retournement de situation dans les prochaines semaines.

A 21 ans, William Saliba a enfin confirmé toutes les attentes placées en lui après sa saison réalisée à Marseille. Prêté à l'OM par Arsenal jusqu'à la fin du dernier exercice, le joueur avait été l'un des leaders de la défense sous les ordres de Jorge Sampaoli. Ses bonnes prestations en Ligue 1 lui ont permis d'être convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Saliba a bien l'intention de poursuivre sa carrière internationale en participant à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Mais pour convaincre le sélectionneur, le défenseur va devoir enchaîner les copies et rendre des copies satisfaisantes. Arsenal lui offrira-t-il du temps de jeu la saison prochaine saison ? Questionné par les médias du club, Saliba a dévoilé ses objectifs.

«J’espère que cette saison sera meilleure que la précédente »

« J’ai eu une bonne saison la saison dernière. Nous avons terminé deuxièmes au classement et j’ai eu de bons moments et j’ai beaucoup appris, et j’espère que cette saison sera meilleure que cela. J’étais très fier de remporter le prix du jeune joueur de l’année parce que la ligue a beaucoup de bons jeunes joueurs, donc c’est bon pour moi, mais j’en veux plus. Quand j’étais prêté, je regardais tous les matchs [d’Arsenal] parce que quand j’étais là-bas, certains joueurs ne l’étaient pas. J’ai regardé les matchs pour voir comment ils jouaient, donc quand j’étais de retour, il serait plus facile de jouer avec ceux que je n’avais jamais rencontrés auparavant. C’est important que les fans soient derrière vous, et j’aime beaucoup ça. J’ai hâte de leur rendre la pareille » a déclaré William Saliba.

Saliba déterminé à s'imposer à Arsenal

Arrivé à Arsenal en 2019, mais prêté ces dernière saisons, Saliba espère enfin s'imposer en Premier League et convaincre son entraîneur, Mikel Arteta, lors de cette présaison. « Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la présaison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux. C’est important d’être ici avec les fans, ainsi qu’avec mes coéquipiers. J’espère que nous profiterons d’un bon entraînement et de bons matchs, ce qui est important avant le début de la saison » a-t-il confié lors d'un entretien publié sur le site officiel d'Arsenal.

Encore un espoir pour l'OM ?