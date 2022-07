Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Saliba est définitivement réglé ?

Publié le 15 juillet 2022 à 11h00 par Hugo Ferreira

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’Arsenal, et n’avait pas encore disputé son premier match sous le maillot des Gunners, William Saliba a rejoint l’Olympique de Marseille en prêt pour retrouver du temps de jeu. Séduit par le Français, l’OM aimerait le faire revenir, cependant, les arrivées de Gigot, Touré et Mbemba devraient être des obstacles à ce transfert.

L’Olympique de Marseille a réalisé une saison très convaincante. Si les supporters espéraient aller jusqu’au bout en Ligue Europa Conférence, où l’aventure s’est finalement terminée en demi-finale face à Feyenoord, ceux-ci ont été conquis en Ligue 1. En effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont réussi à terminer sur la 2ème marche du podium, et ont donc validé leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Cela se passera toutefois sans le tacticien argentin, qui est parti, et a été remplacé par Igor Tudor. Pablo Longoria veut désormais offrir au Croate un effectif capable de rivaliser avec les géants européens, et aimerait grandement faire revenir William Saliba, auteur de très bonnes prestations lors de son prêt à l’OM.

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un nouveau transfert ? https://t.co/7vkpsmP7Vh pic.twitter.com/Vmnpd5ydCY — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

L’OM espérait faire revenir Saliba

L’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot dans le dossier William Saliba. En effet, l’international français a fait son retour à Arsenal, qui compte bien sur lui pour la prochaine saison. Toutefois, les Phocéens rêvent encore de pouvoir faire revenir le défenseur, et Pablo Longoria serait prêt à attendre les derniers jours du mercato estival avant de passer à l’offensive. Toutefois, il semble de plus en plus compliqué de voir le joueur de 21 ans porter à nouveau le maillot de l’OM, car certaines recrues sont arrivées à son poste.

Gigot et Touré ont rejoint l’OM

Recruté lors du mercato hivernal, Samuel Gigot était resté en prêt au Spartak Moscou pour la 2ème partie de saison. Le Français a désormais fait ses premiers pas dans le groupe phocéen, et a été rejoint par un autre défenseur central. Il s’agit d’Isaak Touré, qui est arrivé en provenance du Havre contre une indemnité de 5,5M€. L’Olympique de Marseille n’a cependant pas fini son recrutement, et devrait enregistrer un troisième renfort à ce poste très prochainement.

Marseille va enrôler Mbemba