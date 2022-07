Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar snobé par Robert Lewandowski ?

Publié le 15 juillet 2022 à 10h00 par Jules Kutos-Bertin

Sur le départ du Bayern Munich, Robert Lewandowski a tapé dans l’œil du PSG, de Chelsea mais surtout du FC Barcelone. L’international polonais souhaite rejoindre l’Espagne et ne veut pas entendre parler des autres prétendants. En attendant son départ, l’attaquant de 33 ans traîne son spleen à Munich où les menaces de mort s’accumulent.

Depuis son arrivée au Bayern Munich, Robert Lewandowski s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Après son passage à Dortmund et ses sept années au Bayern, le Polonais estime avoir tout vu en Allemagne et souhaite changer d’horizon. Une ambition que Lewandowski ne cache absolument pas. « Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le Bayern. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Nous devons trouver le meilleure solution pour les deux parties. J'ai dit à Hasan que si une offre arrivait, nous devions y réfléchir, également pour le club. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Je ne peux pas en dire plus », confiait-il après le dernier match de Bundesliga dans des propos relayés par Eurosport .

Le PSG et le FC Barcelone à l’affût

Une information qui n’a pas échappé au PSG. Malgré la présence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, Luis Campos se verrait bien attirer Robert Lewandowski. Tout comme le FC Barcelone. Après avoir manqué le coche avec Erling Haaland, le Barça ne voudrait pas rater cette opportunité. Cependant, avec la situation financière difficile du club, l’opération ne s’annonce pas évidente.

Lewandowski ne veut entendre parler que du Barça

Surtout que du côté du Bayern Munich, on pencherait plus vers un départ au PSG. D’après les informations de SPORT1 , les dirigeants bavarois espéraient plus une opération avec Chelsea ou le PSG, plutôt que le FC Barcelone. Les deux premiers offrent plus de garanties financières que le Barça avec qui le Bayern avait eu quelques différends lors du transfert d’Arturo Vidal. Mais peu importe la volonté du Bayern Munich, Robert Lewandowski aura le fin mot de l’histoire quant à son futur club. Et d’après les informations de Bild Sport , l’international polonais privilégierait toujours Barcelone plutôt que le PSG ou Chelsea.

TRUE✅ Because of @FCBarcelona: Robert Lewandowski refuses at the Moment to negotiate with @PSG_inside and @ChelseaFC Both Clubs a highly interested #BayernInsider @lewy_official @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) July 15, 2022

Période difficile pour le Polonais