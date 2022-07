Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lewandowski prend les devants pour son transfert

Publié le 14 juillet 2022 à 16h00 par Jules Kutos-Bertin

Désireux de quitter le Bayern Munich après sept ans passés en Bavière, Robert Lewandowski intéresse le FC Barcelone et le PSG. Néanmoins, l’international polonais privilégierait le défi du club catalan avec qui les négociations continuent d’avancer. Pendant ce temps, sa sœur se serait rendue sur place afin de visiter des maisons.

L’avenir de Robert Lewandowski n’est pas encore réglé. Dès la fin de la saison, l’attaquant du Bayern Munich a confié son envie de quitter le club bavarois. Un cri du cœur reçu par le FC Barcelone et le PSG qui se verraient bien attirer l’international polonais dans leur effectif respectif. Mais pour le moment, le Barça semble mener la danse.

Robert Lewandowski veut le Barça

Malgré la situation financière difficile du club catalan, Robert Lewandowski souhaiterait à tout prix rejoindre Barcelone. Pendant ce temps, le PSG ne se presse pas et observe la situation de loin, de manière à intervenir et tenter quelque chose si jamais le Barça ne parvenait pas à boucler l’affaire. En attendant d’en savoir plus, le clan Lewandowski prépare son départ.

La sœur de Lewandowski s'est rendue à Barcelone pour voir des maisons plus tôt cette semaine. @gerardromero @FCB_NewsFR 🇵🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 13, 2022

Sa sœur s’est rendue à Barcelone

A en croire les informations de Gerard Romero, la sœur de Robert Lewandowski se serait rendue à Barcelone en début de semaine pour visiter des maisons. Même si le Polonais a repris l’entraînement avec le Bayern Munich et que son transfert n’est pas encore bouclé, son entourage prépare le terrain. Pour le PSG, c’est le moment ou jamais de faire une offre.