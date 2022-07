Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Une nouvelle réponse tombe pour le transfert de Lewandowski

Publié le 14 juillet 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Robert Lewandowski est contraint de prendre son mal en patience. Désireux de quitter le Bayern, le Polonais est la priorité du FC Barcelone et apparaît également dans le viseur du PSG, mais pour l’heure, son transfert est loin de se concrétiser. D’ailleurs, le club culé n’aurait pas encore fait de nouvelle offre…

Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, Robert Lewandowski n’a pas l’intention de disputer une saison de plus en Bavière. Le Polonais a déjà fait savoir qu’il voulait quitter son club après huit années de bons et loyaux services, mais son transfert est encore loin de voir le jour. Le Bayern campe sur ses positions et ne veut pas faciliter la sortie de sa star, qui a fait son retour à l’entraînement mercredi.

Le Barça et le PSG à l’affût

D’après L’Équipe , le PSG est à l’affût dans ce dossier, rêvant d’associer Robert Lewandowski à Kylian Mbappé, mais c’est le FC Barcelone qui apparaît comme le grand favori en cas de transfert du Polonais. Xavi rêve de l’attaquant, et inversement. Selon RMC , le club culé serait même en passe de formuler une nouvelle offre à hauteur de 50M€, hors bonus, mais la presse catalane est venue jeter un froid.

Pas de nouvelle offre pour Lewandowski, le Bayern ferme dans ses positions