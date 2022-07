Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria dégaine une offre de 6M€ sur le mercato

Publié le 14 juillet 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur les traces de Jonatan Clauss qui apparaît comme sa grande priorité du mercato au poste de latéral droit, l’OM est passé à l’action en formulant une offre de 5M€ +1M€ de bonus au RC Lens pour l’international français. Une proposition repoussée par le club nordiste.

Interrogé le 8 juin dernier sur son avenir encore très incertain avec le RC Lens, d’autant qu’il figure sur les tablettes de l’OM, Jonathan Clauss (29 ans) semblait très serein : « Partir pour partir ne m’intéresse pas. Si c’est le bon moment, il faudra le faire. J’ai des discussions avec mes parents, avec ma copine, je n’ai pas envie de faire le mauvais choix. On ne se prend pas la tête. J’ai l’impression que tout le monde autour de moi me comprend », confiait le latéral droit lensois. Et pourtant, son cas agite le mercato estival…

L’OM propose 5M€ + 1M€ de bonus pour Clauss

En effet, L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l’OM est enfin passé à l’action pour Jonathan Clauss en formulant une offre de 5M€ +1M€ de bonus, Pablo Longoria étant bien déterminé à recruter le latéral droit du RC Lens et de l’équipe de France.

Le RC Lens réclame 10M€

Mais cette proposition de l’OM s’est avérée insuffisante aux yeux du RC Lens, qui réclame au minimum 10M€ pour envisager un transfert de Clauss cet été. L’OM sait donc à quoi s’en tenir…