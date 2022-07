Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les 5 titis les plus prometteurs du moment

Publié le 14 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début de l’ère QSI, le PSG peine à conserver ses meilleurs jeunes issus du centre de formation, la plupart cherchant l’exode pour obtenir davantage de temps de jeu ailleurs. Mais le PSG a toujours su renouveler ses pépites, et voici les plus prometteuses du moment au sein du club de la capitale.

Edouard Michut (19 ans)

Régulièrement convoqué en équipe première du PSG la saison passée avec son ancien compère Xavi Simons (parti depuis au PSV Eindhoven), Edouard Michut compte 6 apparitions en Ligue 1 et 2 en Coupe de France. Pourtant, son avenir au PSG s’avère encore très incertain, d’autant qu’il a récemment eu une explication de texte avec Luis Campos à ce sujet. Mercredi, la presse anglaise a même révélé l’existence d’une offre de 2,5M€ du Celtic Glasgow pour le jeune milieu de terrain du PSG, considéré comme un crack.

Warren Zaire-Emery (16 ans)

Attention, énorme talent en vue ! Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Warren Zaire-Emery est considéré comme l’un des jeunes titis actuels les plus prometteurs du PSG. Ce jeune milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale, semble d’ailleurs avoir tapé dans l’oeil de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier, qui l’a observé de très près à la reprise de l’entraînement du PSG.

El Chadaille Bitshiabu (17 ans)

Du haut de ses 1,96m, le jeune défenseur central du PSG n’a rien à envier aux plus grands athlètes sur le plan physique. Très peu utilisé en équipe première la saison passée, (1 match en Ligue 1, 2 en Coupe de France), El Chadaille Bitshiabu n’en demeure pas moins l’un des grands espoirs du moment au PSG, et il se montrait serein sur son avenir en juin dernier dans les colonnes du Parisien : « J’ai envie de disputer le plus de matchs possibles avec le PSG. Je me sens prêt. J’ai envie de jouer. Mais c’est au fur et à mesure qu’on fait son trou, qu’on se fait une place. On verra comment ça va se passer », indiquait le défenseur, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG.

Ismaël Gharbi (18 ans)

Alors qu’il a récemment signé son premier contrat professionnel avec le PSG, jusqu’en juin 2025, Ismaël Gharbi espère logiquement pouvoir gratter davantage de temps de jeu en équipe première dans les mois à venir. Ce jeune meneur de jeu, courtisé notamment par Liverpool, fait partie des grands symboles de la qualité de la formation actuelle au PSG. Reste à savoir s’il parviendra à se faire une place en concurrence avec des stars telles que Lionel Messi et Neymar à son poste.

Arnaud Kalimuendo (20 ans)

De tous les titis parisiens évoqués dans ce papier, Kalimuendo est bien évidemment le plus expérimenté. Fort de ses passages très concluants en prêt au RC Lens ces deux dernières années, le jeune buteur du PSG se retrouve logiquement courtisé sur le mercato actuel avec des intérêts de Leeds, Newcastle, l’Atalanta Bergame ou encore l’Ajax Amsterdam. Le PSG espère pouvoir en récupérer au minimum 23M€, ce qui serait le nouveau record de vente historique pour un jeune titi, actuellement détenu par Mamadou Sakho (transféré à Liverpool pour 19M€ en 2013).