Mercato - OM : Après avoir snobé Longoria, Witsel en rajoute une couche

Publié le 14 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Axel Witsel est donc un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid. Libre après la fin de son contrat à Dortmund, le Belge a décidé de rejoindre l’effectif de Diego Simeone. Il était pourtant annoncé très proche d’une arrivée à l’OM. Mais au dernier moment, c’est l’Atlético de Madrid qui a raflé la mise. Un choix sur lequel est revenu Witsel.

Suite au départ de Boubacar Kamara, l’OM s’est mis en quête d’un numéro 6 sur ce marché des transferts. Et Pablo Longoria pensait avoir réglé ce dossier avec Axel Witsel. Cet été, le Belge s’est retrouvé libre suite à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund. Tout semble très bien engagé avec le milieu de terrain de 33 ans et l’OM. Mais Witsel ne jouera pas au Vélodrome la saison prochaine. En effet, c’est finalement l’Atlético de Madrid qui a obtenu la signature du natif de Liège. Présenté ce mercredi, Axel Witsel en a rajouté une couche sur cette décision d’opter pour les Colchoneros plutôt que l’OM.

« Mes premiers jours ont été très bons »

Aujourd’hui, Axel Witsel est donc un joueur de l’Atlético de Madrid. Et concernant ses premiers jours sous ses nouvelles couleurs, le protégé de Diego Simeone a confié : « Mes premiers jours ont été très bons. L’équipe a de bonnes personnes, on s’entraîne très fort, mais c’est comme ça, la pré-saison doit-être dure pour être prêt pour commencer la saison. (…) On m’a très bien accueilli. Les coéquipiers sont très bons, très sympathique. Je parle un peu espagnol, ça facilite les choses. Les entraînements sont un peu différents de ce que nous faisions à Dortmund ».

« Je voulais continuer au plus haut niveau le plus longtemps possible »

Par la suite, Axel Witsel en a dit clairement plus sur les raisons de son choix. Celui qu’on annonçait alors à l’OM a expliqué : « Pourquoi avoir choisi l’Atlético ? Je voulais continuer au plus haut niveau le plus longtemps possible et l’Atlético est un club qui est à ce niveau. C’est pourquoi je suis là aujourd’hui. Simeone ? C’est l’un des meilleurs du monde. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. Nous avons parlé avec mon arrivée et je suis heureux de pouvoir travailler avec lui ».

« Je suis très fier de faire partie de ce groupe »