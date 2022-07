Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier du mercato plombé par Aulas ?

Publié le 13 juillet 2022 à 12h45 par La rédaction

Toujours en quête de renforts dans le secteur offensif, Pablo Longoria ferait de Justin Kluivert l'une de ses priorités pour le mercato. Mais l'ancien attaquant de l'OGC Nice est très courtisé, notamment en Ligue 1 où l'OL aurait fait part de son intérêt aux dirigeants romains. Un nouveau coup dur dans le mercato de l'OM...

L'OM tarde à se renforcer dans ce mercato estival. Et ce, malgré les efforts de Pablo Longoria qui explore plusieurs pistes pour dynamiser l'animation offensive d'Igor Tudor. Mais l'OM n'arrive pas à finaliser ces dossiers en raison des soucis financiers qui touchent le club phocéen. Et un rival historique se positionne même sur un dossier chaud, ce qui complique les négociations.

Mercato - OM : Gros coup de froid pour ce crack de Mourinho https://t.co/yNBgjRYYU0 pic.twitter.com/FdFpE74Vrv — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Aulas et l'OL entrent dans la danse pour Kluivert ?

On apprend ce mercredi dans les colonnes du quotidien italien Il Messaggero que Justin Kluivert serait proche d'un départ de l'AS Roma, premier club vainqueur de l'Europa Conference League. Le quotidien évoque un intérêt de l'OL pour le joueur du club romain, qui accepterait de le laisser filer contre une indemnité de 13M€. Cependant, l'OM est toujours intéressé par l'ailier néerlandais. Mais on évoque aussi un intérêt de West Ham, qui pourrait jouer les trouble-fête dans ce dossier.

Toujours aucun renfort offensif à l'OM...

Les jours se suivent et se ressemblent sur la Canebière. L'OM explore les pistes, mais ne parvient pas à les finaliser. Au fil des jours, de moins en moins de noms ressortent. Luis Sinisterra a signé à Leeds, Paulo Dybala perçoit un trop gros salaire, Memphis Depay souhaite aller au bout de son contrat à Barcelone et maintenant Justin Kluivert se rapproche de l'OL... Tout laisse penser que Pablo Longoria est à l'aube de son premier échec avec l'OM.